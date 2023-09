Reprodução/Instagram - 18.09.2023 Thiaguinho e Carol Peixinho vivem relacionamento desde 2022





Thiaguinho vive um relacionamento com Carol Peixinho desde 2022 e entregou algumas intimidades do namoro durante participação no "Pipoca da Ivete", neste domingo (17). O cantor falou da relação da influenciadora durante o processo criativo dele e citou uma situação quente sobre como a companheira reage às novas músicas do artista.





"Estou muito [apaixonado]. Claro que eu canto para ela. Aquele voz e violão sem roupa", afirmou, entre risadas. A apresentadora aprovou a declaração e disse: "Adoro. Só no badalo, hein, Thiaguinho".

Ivete ainda questionou o cantor sobre como o casal se conheceu e Thiaguinho relembrou a situação em São Paulo. "O primeiro beijo aconteceu na casa de uns amigos. A gente compartilhou um sorvete, até que rolou", afirmou.





Thiaguinho foi casado entre 2015 e 2019 com a atriz e apresentadora Fernanda Souza, com quem apresenta uma boa relação até hoje. O cantor e a influenciadora trocam comentários nas redes sociais e já posaram juntos, inclusive com Fernanda Porto, atual namorada da atriz.

