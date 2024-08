Reproduçao TV Globo José Inocêncio (Marcos Palmeira), Mariana (Theresa Fonseca) e Bellarmino (Antonio Calloni)

Adaptada por Bruno Luperi a partir da obra original de Bendito Ruy Barbosa, “Renascer” entregará uma situação inusitada nos próximos capítulos. O protagonista José Inocêncio (Marcos Palmeira) fará uma promessa para a ex, Mariana (Theresa Fonseca), envolvendo a fazenda do falecido Coronel Belarmino, interpretado por Antonio Calloni.



“Eu vou embora daqui... com ou sem a sua ajuda, mas aqui eu não fico mais um segundo”, esbravejará a personagem de Mariana. “Eu compro a casa que era de seu avô das mãos de João Pedro”, rebaterá o patriarca do clã Inocêncio.



“Assim que acabar o bumba, Mariana, eu sento com João Pedro para botar um preço naquela casa”, prometerá o galã, que deixará a personagem chocada. Isso porque Mariana é neta do Coronel Bellarmino, um vilão que tentou matar Inocêncio no primeiro bloco de capítulos do remake.



Nova novela das nove

“Mania de Você” estreia na Rede Globo em setembro, quando “Renascer” chega ao fim. A próxima narrativa marca a volta de João Emanuel Carneiro ao horário nobre da emissora. A trama principal envolve o “quadrado amoroso” entre Viola (Gabz), Rudá (Nicolas Prattes), Luma (Agatha Moreira) e Mavi (Chay Suede).

