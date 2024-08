Reprodução Instagram - 16.8.2024 Gabi Martins posa de biquíni

Gabi Martins, de 27 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (15) para compartilhar alguns registros durante um banho de banheira. A ex-BBB posou de biquíni enquanto curtia dias de folga em Belo Horizonte, ponto turístico visitado com frequência pela classe artística.



“Feriado em BH curtindo da melhor forma”, escreveu ela como legenda da postagem que fez no Instagram. A sertaneja apostou em um biquíni dourado e aproveitou para mostrar a definição do abdômen e dos músculos dos braços e das pernas.



Os fãs da cantora repercutiram o álbum de fotos na web e rasgaram elogios nos comentários da publicação. “Já pode mandar enquadrar essa arte”, declarou um. “Não existe mais linda”, completou outra. “Ela é o próprio sol! Muito gata”, acrescentou mais um. “Beleza inexplicável”, finalizou um quarto.

Gabi Martins curtiu feriado em Belo Horizonte











Sonho da maternidade

Em abril deste ano, Gabi Martins veio a público contar do desejo de ter três filhos. “Ainda não encontrei uma pessoa certa para isso. Mas acredito que, na hora certa, Deus vai mandar para mim o pai dos meus filhos”, disse à época.

