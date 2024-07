Reprodução/Globo Rafa Kalimann como Jéssica em 'Família É Tudo'

A ex-BBB, influenciadora e atriz Rafa Kalimann, de 31 anos, resolveu rebater as críticas que tem recebido por estar em "Família É Tudo", atual novela das sete da Rede Globo. Durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta" desta quinta-feira (11), ela falou sobre carregar o rótulo de "ex-BBB" e de parte do público não enxergá-la como atriz.







"Tem quatro anos desde que eu saí do 'Big Brother Brasil' e eu não paro esse estudo. Eu me formei, sou atriz formada. E eu percebo muita dificuldade das pessoas aceitarem, não querem ver isso dessa maneira", iniciou ela, que dá vida à vilã Jéssica no folhetim de Daniel Ortiz.





"Os espaços que eu conquistei são mérito meu, é muito esforço, muita dedicação, muita disciplina. Isso ninguém pode tirar de mim", enfatizou a vice-campeã do "Big Brother Brasil 2020". Kalimann ainda relembrou que começou a trajetória no teatro aos 11 anos de idade.





"Eu sou atriz, eu faço teatro desde os 11 anos. Fui ter oportunidade agora, e claro: a internet e o 'Big Brother Brasil' abriram muitas portas para mim. Mas mais do que isso: eu tive que estudar muito", finalizou ela, que estreou na TV com uma participação especial como Paloma em "Rensga Hits", série original Globoplay.

