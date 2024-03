Reprodução Instagram - 22.3.2024 Christiane Torloni e a mãe, Monah Delacy

A atriz Christiane Torloni, de 67 anos, usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (22) para fazer uma declaração à mãe, Monah Delacy, que completa 94 anos de idade hoje. A filha se inspirou na matriarca, que também é atriz.



“Hoje é o dia da minha princesa, bebê! Minha amada mãe, Monah Delacy, que através do seu amor nos conduziu no caminho da empatia, disciplina, democracia e humanismo. Uma mulher que nos ensina a cada dia a agradecer a bênção da vida”, iniciou.



Torloni ainda agradeceu Monah e fez bons desejos à ela. “Obrigada, minha linda! Muita saúde, paz e prazer na sua vida! Sigamos sempre juntas”, finalizou como legenda da publicão, que acompanha um álbum de fotos das duas.

Nos comentários da publicação, outros integrantes da classe artística felicitaram a atriz veterana. “Viva! Muita saúde e amor para ela”, escreveu Cris Vianna, no ar como Lulu Mancini em “Família é Tudo”. “Feliz aniversário”, disse Totia Meireles. “Lindas”, elogiou Monica Martelli.

