Reprodução/Instagram Maitê Proença anuncia venda de apartamento nas redes sociais

Vista recentemente como a vilã da terceira temporada de "Bom Dia, Verônica" , a atriz Maitê Proença, de 66 anos, tem tentado vender um apartamento milionário, que fica localizado no edifício Chopin, vizinho do famoso Copacabana Palace. A artista, no entanto, não conseguiu um comprador e até diminuiu o valor do imóvel.





Proença falou da tentativa de vender o apartamento em entrevista à "Quem". "Está à venda ainda porque as pessoas querem pagar menos. Ele tem um valor. Se quiserem, é aquele", iniciou a atriz, que não tem mais contrato de exclusividade com a Rede Globo.





O imóvel está à venda desde agosto de 2023. Inicialmente, o valor estipulado para compra era de R$ 4,9 milhões. Maitê reduziu R$ 400 mil, propondo R$ 4,5 milhões e, mesmo assim, não conseguiu encontrar um comprador para arrematar o apartamento.



"É o melhor apartamento que tem no prédio. O mais iluminado, mais claro, mais bem-acabado, mais tudo. Então, se quiserem", acrescentou. As parcelas mensais do IPTU são de R$ 1.359,00. Já o valor mensal do condomínio é de R$ 2.831,00.

Veja as fotos do apartamento de Maitê Proença Reprodução Instagram - 28.5.2024 Imóvel é vizinho do Copacabana Palace Reprodução Instagram - 28.5.2024 Atriz diminuiu R$ 400 mil para vender o imóvel Reprodução Instagram - 28.5.2024 Apartamento pode ser comprado por R$ 4,5 milhões Reprodução Instagram - 28.5.2024 Apartamento de luxo fica na Zona Sul do Rio de Janeiro Reprodução Instagram - 28.5.2024 Condomínio custa R$ 2.831,00 Reprodução Instagram - 28.5.2024 Valor do IPTU é de R$ 1.359,00 Reprodução Instagram - 28.5.2024





