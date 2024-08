Globo Tião (Irandhir Santos) vai sofrer uma emboscada nas terras

A novela das nove da TV Globo, "Renascer" , está na sua reta final, com capítulos que prometem deixar todos surpresos. Nos próximos capítulos, Tião, personagem de Irandhir Santos, experimenta um breve momento de felicidade ao trabalhar nas terras improdutivas de Egídio (Vladimir Brichta) , agora gerenciadas por Sandra (Giullia Buscacio).

Convencido do potencial da terra, ele motiva outros assentados a se unirem ao trabalho em troca de uma participação na colheita do cacau. No entanto, a alegria de Tião é ameaçada quando Egídio, furioso com a decisão da filha, decide tomar uma atitude drástica para frustrar os sonhos do agricultor.

Aproveitando-se da ocasião do casamento de Buba (Gabriela Medeiros) e José Augusto (Renan Monteiro), Egídio ordena a Marçal (Osvaldo Mil) que expulse os trabalhadores de sua propriedade. Marçal chega à terra com uma abordagem violenta, disparando um tiro para o alto e confrontando Tião.

"Pregunte a dona Sandra, ela vai sabê explicá. [...] Nóis têmo um trato mais ela... de meiá essas terra que tava tudo abandonada", diz Tião. Mesmo após o agricultor explicar que estão ali a trabalho com a autorização de Sandra, o capanga ignora seus argumentos. "Vô perguntá pra ela coisa ninhuma, que essas terra tem dono e vocês num tem orde dele pra tá aqui... então se pique", diz Marçal.

Tião tenta resolver a situação pacificamente, sugerindo que Marçal verifique o acordo com Sandra, mas o capanga, obedecendo cegamente às ordens de Egídio, se recusa a conferir qualquer coisa com a filha do coronel. Marçal, inflexível, insiste que os trabalhadores deixem a propriedade imediatamente, deixando claro que não há espaço para negociação.

Contudo, Tião e seus companheiros não se intimidam e se recusam a abandonar a terra que começaram a cultivar. A resistência deles, porém, é recebida com ainda mais hostilidade. Marçal, determinado a cumprir as ordens de Egídio, chama reforços para "ensinar uma lição" aos trabalhadores.

O que se segue é uma cena de destruição e desespero. Marçal e seus homens destroem tudo o que encontram pela frente, incluindo as mudas de cacau que já estavam germinando, deixando Tião impotente diante da devastação. O sonho de revitalizar a terra e construir um futuro melhor é brutalmente interrompido, enquanto Egídio, em sua sede de controle, demonstra até onde está disposto a ir para manter seu poder intacto.

A novela de Bruno Luperi termina no dia 7 de setembro, quando será substituída por "Mania de Você", de José Emanuel Carneiro.



