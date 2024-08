Reprodução Simone Biles e Rebeca Andrade

Os fãs das medalhistas olímpicas Rebeca Andrade e Simone Biles ficaram chocados com um possível reencontro das ginastas em solo brasileiro. Andrade convidou Biles para curtir o Carnaval 2025.



As declarações foram dadas ao “UOL”. “Eu não chamei a Simone, tinha chamado a Sunisa (Lee), mas só porque eu não tive a oportunidade. Vai todo mundo para o Rio, curtir o Carnaval. Aí fica lá em casa, uhul”, disse a atleta.



“Não sei se as pessoas levam a sério, mas se me convidassem, eu iria. O Brasil é maravilhoso. A gente é tranquila, fala com todo mundo, leva para passear, tem muita coisa para fazer no Rio”, acrescentou.



Rebeca e Simone se enfrentaram na última segunda-feira (5), em Paris. A brasileira se tornou a maior medalhista olímpica da história do país ao ficar em primeiro lugar e conquistar a medalha de ouro. Já Biles ficou em segundo lugar com a medalha de prata.

