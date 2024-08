Foto: Fabio Rocha / Globo 'Estrela da Casa': 14 cantores são confirmados para a atração da Globo

A nova aposta da TV Globo é o reality show "Estrela da Casa" , um programa que visa misturar uma competição de canto com o confinamento de seus participantes. A nova atração é apresentada pela ex-participante do "Big Brother Brasil", Ana Clara, e vai estrear no dia 13 de agosto.



A Globo compartilhou nas redes sociais as fotos da casa que será o palco do confinamento dos 14 participantes do programa . Confira!

Fotos da casa do novo reality show "Estrela da Casa", apresentado por Ana Clara Instagram









Entenda a dinâmica

O programa promete agitar o cenário televisivo, e os 14 cantores participantes, que serão divulgados nesta quinta-feira (8) durante os intervalos da programção da emissora.

Durante o pré-confinamento, os competidores prepararam um repertório de oito músicas que servirá como seu cartão de visitas para o público. A cada semana, eles terão a oportunidade de escolher e lançar um novo single, representando seu gênero musical do início ao fim do programa.

Além das apresentações musicais, os participantes enfrentarão provas e dinâmicas que podem garantir vantagens e até a liderança nas paradas musicais. As performances semanais serão realizadas em um palco com plateia, após ensaios intensivos em um estúdio completo dentro da casa.

Cada cantor terá uma única chance semanal de se apresentar ao vivo para o público, e aqueles que se destacarem ganharão o privilégio de apresentar um single no grande show semanal do reality. As semanas também serão recheadas de festas com a presença de artistas renomados do mercado musical.

O grande vencedor do Estrela da Casa levará para casa um prêmio de R$ 500 mil, além de um contrato com a Universal Music, uma turnê, e a chance de ter sua música em uma novela da Globo. A competição promete ser acirrada, com talentos disputando não apenas pela vitória, mas pela oportunidade de brilhar no cenário musical brasileiro.

