Após confirmar que produziria a quarta temporada da aclamada série "Bridgerton", a Netflix comunicou, nesta terça-feira (22), que o grande protagonista da próxima leva de episódios será o personagem Benedict Bridgerton , interpretado pelo ator Luke Thompso n.







Dessa vez, a trama focará em uma nova paixão de Benedict, que começara em um baile organizado por sua mãe. Na festa de máscaras, o galanteador caíra nos encantos de uma "Dama de Prata", personagem cuja atriz ainda não foi revelada pela Netflix.

"A quarta temporada de 'Bridgerton' põe os holofotes no boêmio segundo filho, Benedict (Luke Thompson). Apesar de seu irmão mais velho e os mais novos serem casados e felizes, Benedict reluta em sossegar, até conhecer uma cativante Dama de Prata no baile de máscaras promovido por sua mãe", diz a sinopse divulgada pela gigante do streaming.





A data de estreia não foi divulgada, assim como a data de início das filmagens. A Netflix confirmou que as gravações ocorrerão em Londres, no Reino Unido. Além disso, a série estrelada por Luke Thompson contará com oito episódios. A trama é baseada na saga literária de Julia Quinn.

