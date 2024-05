Reprodução/Netflix 'Bridgerton' já tem quarta temporada confirmada

Considerado como um dos seriados de maior sucesso da gigante do streaming, "Bridgerton" já tem data marcada para retornar às telinhas com muito romance e drama. Os primeiros episódios estreiam no dia 16 de maio na Netflix .







Como será dividida em duas partes, os capítulos finais são lançados quase um mês depois, no dia 13 de junho. A trama central explora os arcos de Colin Bridgerton (Luke Newton) e a delicada relação dele com Penelope Featherington (Nicola Coughlan) .





O enredo é baseado na quarta obra literária da coleção que inspirou a série: "Os Segredos de Colin Bridgerton", escrito pela autora Julia Quinn . A narrativa mostrará a tentativa de Penelope em encontrar o príncipe dos sonhos e os sentimentos de Colin mudando da amizade para o amor.





Além da dupla de protagonistas, a terceira temporada traz novos personagens para a história romântica . John Stirling (Victor Alli) , Lady Tilley Arnold (Hanna New), Marcus Anderson (Daniel Francis) e Lorde Debling (Sam Phillips) são as adições dos próximos episódios.

