A nova temporada de "Bridgerton" foi lançada na Netflix nesta quinta-feira (16), após meses incansáveis de espera por parte dos fãs. Na terceira temporada, a trama baseada nos livros de Julia Quinn contará o envolvimento amoroso de Penelope Featherington e Colin Bridgerton.

Confira 7 curiosidades por trás de Bridgerton:

Cenas de sexo

Além do universo de época com toques de modernidade, a série Bridgerton também faz muito sucesso devido aos romances envolventes e as cenas de sexo bem orquestradas. Nesta nova temporada, a trama irá perder a parte da sensualidade explícita, por pedido da própria atriz que faz a protagonista.

Nicola Coughlan pediu uma versão mais familiar para assistir junto dos pais. "Está literalmente escrito em meu contrato. As pessoas acham que estou dizendo isso como uma piada. Eu simplesmente não quero. Eu cresci como uma irlandesa católica. Simplesmente não é a nossa vibe", explicou a atriz ao programa de rádio SiriusXM Hits 1.

Novidade no elenco

Em 2022, o ator Jonathan Bailey confirmou ao E! Notícias que haveria mudanças no elenco de Bridgerton para as próximas temporadas. A atriz inglesa Hannah Dodd agora assume o papel de Francesca Bridgerton no lugar de Ruby Stokes.

Troca de papéis

A atriz irlandesa Nicola Coughlan é a protagonista da terceira temporada, que irá contar o romance dela com o herdeiro Colin Bridgerton, personagem de Luke Newton. O que poucas pessoas sabem é que, a princípio, a artista fez testes para conquistar o papel de Eloise, irmã rebelde da família aristocrata.

Em 2022, Nicola contou ao The New York Times que, ao ser convidada para os testes da série, leu o papel de Eloise. Ela não passou, mas isso não foi um problema, visto que os produtores acharam ela perfeita para o lugar da irmã mais nova da família Featherington.

"Chamei todos os nossos outros produtores para a sala e mostrei-lhes a fita", disse o roteirista Van Dusen ao The New York Times. "Fico feliz em dizer que todos a amavam tanto quanto eu."

Lady Whistledown

A figura mais polêmica da série não estava com a identidade definida desde o início. Já sabemos que Penelope Featherington é quem assume a responsabilidade pelas fofocas da alta sociedade, no entanto, de acordo o Entertainment Tonight, os criadores da série cogitaram escolher Daphne, Lady Danbury, Eloise e Brimsley para ser a escritora misteriosa.

Trajes de época

Desde o início, os trajes de Bridgerton são pontos de destaque na trama. O trabalho por trás disso exigiu um verdadeiro planejamento e orçamento para compor peças tão únicas. No livro Inside Bridgerton, um produtor da série entregou que o figurinista criou 1.800 vestidos e gastou aproximadamente R$ 410,3 mil com os trajes, apenas na primeira temporada. No lançamento recente, o responsável pelos looks é o designer John Glaser.

Livros vs série da Netflix

A série de livros ‘Bridgerton’ foi publicada na primeira parte dos anos 2000, garantindo o sucesso da autora Julia Quinn. Apesar disso, na Netflix, o enredo sofre diversas transformações e adaptações para o formato audiovisual.

E, embora alguns fãs reclamem das mudanças, Julia Quinn está safisfeita com os rumos da trama na televisão. "Eu não ia dizer a Shonda Rhimes como fazer televisão [...] Não é uma adaptação palavra por palavra, e não deveria ser", declarou, em entrevista à revista Oprah em 2020.

O currículo de Shonda Rhimes

Por falar em Shonda Rhimes, é compreensível a razão pela qual Julia Quinn não quis comprar briga com a produtora da série. Rhimes é responsável por diversos sucessos da TV, incluindo as séries premiadas "Scandal" e "Greys Anatomys", que arrastam até hoje uma legião de fãs.

