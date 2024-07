Reproduçao TV Globo 'Chocolate com Pimenta'

O projeto Resgate, do Globoplay, streaming do Grupo Globo , completou quatro anos na última segunda-feira (22). Nele, obras antigas tidas como clássicas, de minisséries a folhetins, são publicadas na plataforma; confira as cinco mais assistidas, segundo o Gshow:



1 | ‘Chocolate com Pimenta’

A trama de Walcyr Carrasco é sucesso de audiência sempre que reprisada na TV aberta e no streaming não é diferente. A novela foi protagonizada por Mariana Ximenes e Murilo Benício como os mocinhos Ana Francisca e Danilo.



2 | ‘Mulheres de Areia’

Reproduçao TV Globo 'Mulheres de Areia'



A história das gêmeas Ruth e Raquel, ambas interpretadas por Gloria Pires, alcança o posto de segundo título mais visto entre os conteúdos resgatados. O enredo aposta na clássica dualidade de uma gêmea boa e outra má.



3 | ‘Mulheres Apaixonadas’

Reproduçao TV Globo 'Mulheres Apaixonadas'



Um dos folhetins mais acalmados de Manoel Carlos, “Mulheres Apaixonadas” fecha o top 3 de produções clássicas mais assistidas. A Helena da trama ficou sob responsabilidade de Christiane Torloni. Assim como outras novelas do autor, a obra foi ambientada no Rio de Janeiro.



4 | ‘O Clone’

Reproduçao TV Globo 'O Clone'



Sucesso estrondoso de exportação e audiência, a novela de Gloria Perez é reassistida com frequência pelos espectadores. Murilo Benício e Giovanna Antonelli arrebataram o público em uma narrativa que versava sobre ética, biologia e cultura.



5 | ‘Tieta’

Reproduçao TV Globo 'Tieta'



A quinta produção resgatada mais vista do Globoplay é “Tieta”. A personagem-título foi vivenciada por Betty Faria. A novela é baseada na obra literária “Tieta do Agreste”, de Jorge Amado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp