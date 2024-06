Reprodução: Instagram Atores se relacionaram por 3 anos e possuem um filho juntos

Os atores Giovanna Antonelli e Murilo Benício postaram um vídeo motivacional para os seguidores nesta segunda-feira (10). "Repete comigo: 'essa semana comemora a fase mais próspera da minha vida", disse Giovanna. O ator, então, repetiu a frase e ainda acrescentou: "Para afirmar".

Nos comentários da publicação, famosos e seguidores dos artistas se divertiram com o video."Hahahah, o quanto eu amo vocês juntos! Cadê O Clone 2?", brincou a atriz e ex-BBB Carla Diaz. "Minha cabeça é igual a do Murilo", disse uma internauta em referência à confusão que Benício fez com as palavras "frase" e "fase".

Leia também Gio Antonelli coloca bumbum para jogo após tratamento contra celulites

"Eu sou a Giovanna na vida dos meus amigos. Mando todo mundo acender uma vela, fazer um mantra", ironizou uma segunda. "Essa semana começa a fase mais próspera da minha vida", repetiu uma terceira.

Giovanna Antonelli e Murilo Benício foram namorados entre 2002 e 2005. Durante essa época, eles tiveram um filho, Pietro. Em 2024, os três participaram do filme "Amigos Imaginários", longa dirigido por John Krasinski, como dubladores.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.