'Renascer'

A plataforma de streaming do Grupo Globo se tornou assunto nas redes sociais devido a um erro com o remake de “Renascer”, atual obra da faixa das nove. Isso porque o Globoplay antecipou um capítulo da narrativa que era inédito até então.



No sábado (9), o capítulo que só seria transmitido na segunda-feira (11) foi disponibilizado no catálogo. Dessa forma, os espectadores que esperavam rever as cenas de sábado (9) foram surpreendidos por outras que só foram ao ar dois dias depois.



Nas redes sociais, internautas especularam o que poderia ter acontecido. Alguns defenderam que o capítulo sofreu uma mudança na edição e por isso não começou a partir do gancho de sexta-feira (8). No entanto, o que realmente aconteceu foi uma antecipação errada.



Após queixas dos telespectadores, o capítulo de sábado (9) foi adicionado à plataforma. Já o capítulo de segunda (11) foi renomeado para a data certa. Os reajustes foram feitos durante a madrugada desta terça-feira (12).

