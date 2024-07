Reprodução/Instagram Anitta ostenta abdômen trincado em fotos com biquíni de crochê

Anitta resolveu aproveitar o sol desta segunda-feira (15) para renovar o bronzeado. A cantora apostou em um biquíni diferente e exibiu o corpo em fotos nas redes sociais.

Em frente ao espelho, a artista mostrou o corpo sarado com o modelo de crochê no formato de ursinho. Ela ainda completou o look com uma saia, brinco e chapéu.

A brasileira está curtindo os dias de folga ao lado de Marina Sena e Juliano Floss, o casal que assumiu o relacionamento recentemente.

Anitta vibrou com o anúncio oficial do romance entre os amigos, escrevendo emojis de coração nos comentários. Mas a atitude da Poderosa acabou gerando polêmica entre os internautas, que resgataram a amizade dela com Vivi Wanderley, ex-namorada de Juliano Floss e de quem Marina Sena também já foi amiga.

Acontece que Juliano Floss e Marina Sena se conheceram quando viajaram com Anitta e um grupo de amigos para a Grécia em junho do ano passado. Na ocasião, o influenciador ainda namorava Vivi Wanderley, que também estava presente na viagem, assim como Juliette, Jade Picon e Duda Beat.

A artista mostrou o corpo sarado com o modelo de crochê no formato de ursinho Reprodução/Instagram A brasileira está curtindo os dias de folga ao lado de Marina Sena e Juliano Floss Reprodução/Instagram





