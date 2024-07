Reprodução Record TV Dona Geni foi eliminada de 'A Grande Conquista'

Dona Geni foi a eliminada da Zona de Risco desta quarta-feira (10). A participante da segunda temporada de "A Grande Conquista" recebeu a menor quantidade de votos em uma disputa contra outros três conquisteiros da competição: Fellipe, Lizi e Kaio.







Geni alcançou 15,27% dos votos e carrega o título de maior rejeição do reality, posto antes ocupado por Any. Após deixar o programa apresentado por Rachel Sheherazade, a ex-conquisteira refletiu sobre a trajetória dentro da atração e admitiu que não soube jogar.





As declarações foram dadas durante participação no "O Grande React", comandado por Lucas Selfie e Ju Nogueira. "Não sei jogar esse jogo de seres humanos, de ficar julgando. A minha estratégia era ficar na minha, viver", iniciou Dona Geni.





Mesmo eliminada, ela se diz grata pelo modo como agiu no programa, além de afirmar que é, sim, uma pessoa "briguenta". "Não tenho que ficar me cobrando, se me cobrar, vou ficar muito triste. Sou briguenta também, mas poderia ficar doente e sair do reality antes. Estou transbordada de gratidão pelo que vivi ali", garantiu.





Dona Geni ainda avaliou a amizade com Kaio, que fez durante a estadia na mansão de "A Grande Conquista". "Vejo que nosso relacionamento de amizade esfriou lá. Tinha até mais proximidade com Cel agora. Não duvido do carinho que tem por mim, é verdadeiro. Às vezes, eu sentia, reclamava, desabafava, falei para ele. Não quero falar de jogo só. Talvez ele possa ter falhado comigo, tenho minhas dúvidas", finalizou.

