Apresentado por Rachel Sheherazade, o reality “A Grande Conquista 2” teve a oitava eliminação na noite desta quinta-feira (4). Dessa vez, a conquisteira que deixou a mansão é Anahí, uma das figuras que mais se destacou no início da competição televisiva.



Ela estava na Zona de Risco acompanhada por Fernando Sampaio e Will Rambo, dupla que acabou recebendo mais votos para continuar no jogo. Anahí, no entanto, alcançou somente 15,58% da preferência do público e acabou sendo eliminada na disputa contra os colegas de confinamento.



Antes de anunciar a eliminação, Sheherazade salvou o conquisteiro Fernando. Após isso, fez um breve discurso e cravou a eliminação de Anah í: “A pressão desse jogo é inevitável, mas saibam: vocês fizeram tudo o que era possível até aqui".



Quem é ela?

Mulher trans, Anahí tem 30 anos de idade e nasceu em Brasiléia, município localizado no sul do estado do Acre. Ela se mudou para São Paulo com apenas 18 anos de idade. Além do trabalho como influencer digital, atua como empresária.

