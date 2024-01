Reprodução/Globo - 16.01.2024 Amaury Lorenzo falou de beijo de Kelvin e Ramiro em 'Terra e Paixão'





Amaury Lorenzo falou dos bastidores do primeiro beijo gay de "Terra e Paixão", transmitido no último mês na Globo. No "Mais Você" desta terça-feira (16), o intérprete de Ramiro contou as reações da equipe da novela durante as gravações e ainda celebrou a exibição do momento íntimo com Kelvin, vivido por Diego Martins.





"Foram 40 segundos de beijo em horário nobre. É uma conquista importante, porque é amor", afirmou. O ator explicou que apenas as marcas da cena foram ensaiadas, mas o beijo não contou com um ensaio e foi gravado apenas uma vez.

"Já tínhamos uma expectativa muito grande, estávamos muito aquecidos, porque foi após sete ou nove meses de novela. Gravamos a versão do beijo de uma vez só. Quando terminamos, aplaudiram [no estúdio]. Porque é representar muita gente", relembrou.

Ana Maria Braga se emocionou com os relatos de Amaury e Diego. Ela chorou quando Lorenzo contou que conseguiu o papel na novela após fazer um pedido para Nossa Senhora de Fátima, santa que a apresentadora também é devota.

"Sou muito tiete do trabalho de vocês, é bonito ver o crescimento de vocês dois nos papéis. Porque não nasceu assim, nasceu uma ideia na cabeça do autor e vocês criaram esses personagens", reagiu Ana.

