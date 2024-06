Reprodução Instagram Gloria Pires, Celso Portiolli e Susana Vieira

Quem imaginaria que Ana Maria Braga tentou ser cantora? Embora pareça brincadeira, a apresentadora do "Mais Você", programa matinal da Rede Globo, já gravou até um disco. Assim como ela, outros famosos, de apresentadores a atrizes, também se aventuraram no mundo da música; confira:







Gloria Pires

Divulgação Gloria Pires





A ex-atriz global se consolidou na televisão brasileira a partir dos filmes, séries e novelas que protagonizou. Mas a atuação não é a única faceta artística da mãe de Cleo Pires. Gloria gravou um disco com duas músicas, uma delas composta por Fábio Jr., com quem foi casada e teve a primogênita. Lançado em 1981, o compacto foi intitulado como "Coração".





Susana Vieira

Tiago Ghidotti Susana Vieira





A veterana é outra atriz que também passeou pelo universo da indústria fonográfica. "Brasil enCena” foi o nome do CD gravado por ela. À época, a intérprete que estrelou "Senhora do Destino" se recuperava de um pólipo na região da garganta.





Celso Portiolli

REPRODUÇÃO/ SBT Celso Portiolli





Hoje visto no comando do "Domingo Legal", no SBT, Celso Portiolli já traçou um rumo bem diferente da carreira de apresentador. Conhecido por um timbre grave que se assemelha ao tom de locutores de rádio, o comunicador tentou carreira como cantor. Em 1998, lançou o CD "É Tempo de Alegria".





Marília Gabriela

Reprodução Instagram Marília Gabriela





Elogiada por jornalistas especializados em virtude do traquejo durante entrevistas, Marília Gabriela é outra comunicadora que já experienciou o mundo da música. No ano de 1982, a jornalista homenageava cantores que ficaram eternizados na Música Popular Brasileira, a exemplo de Roberto Carlos, Milton Nascimento, Rita Lee, Gonzaguinha e Marina Lima.





Ana Maria Braga

Reprodução/Globo Ana Maria Braga





À frente do longevo "Mais Você", a loira emplacou "Ana Maria Braga Sou Eu" em 2003. O disco não caiu nas graças do público e, desde então, ela continuou se dedicando à carreira de apresentadora, com foco na atração de variedades e receitas que apresenta na Globo.



