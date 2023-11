Reprodução/Instagram Gloria Pires é vítima de golpe com a sua imagem e alerta fãs: 'Mentira'

Gloria Pires apareceu nas redes sociais para denunciar um golpe que tem usado a sua imagem para vender produtos de rejuvenescimento de pele.

Nos Stories do Instagram, a atriz alertou os seguidores do golpe e explicou que não autorizou a venda do produto usando o seu rosto e nome.





"Um perfil falso ou vários utilizam fotos que postei que são alteradas por um filtro para fazerem as pessoas acreditarem que essa imagem que vocês veem na novela, Terra e Paixão, com pele hidratada, bem cuidada, seria resultado desse produto. Isso é uma exposição mentirosa que eu desconheço. Portanto, eu não uso", disse ela.

E completou: "Quis vir aqui para alertar vocês, para que não caiam nessa mentira. E também para pedir aos responsáveis que parem de permitir a circulação de mentiras que podem ser nocivas aos desatentos. Tome muito cuidado com essas informações que aparecem para vocês em páginas aleatórias. Um beijo e até breve", concluiu.

