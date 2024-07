Reprodução Sonia Abrão detona projetos de Eliana na Globo: 'Não está à altura'

A apresentadora do "A Tarde é Sua", Sonia Abrão, criticou os novos projetos que Eliana está envolvida na Globo. Durante o programa desta segunda-feira (1º), ela apontou que os novos trabalhos não estão à altura da ex-apresentadora do SBT.



No último domingo (30), Eliana revelou em entrevista ao "Fantástico" que estará no novo time de apresentadores do "The Masked Singer", na Globo, e do "Saia Justa", programa do GNT. Além disso, ela comandará um especial de black friday.

"Junta tudo isso e não está à altura do que a Eliana representa na televisão brasileira, não está à altura da repercussão e da importância que ela tinha na programação do SBT", opinou Sonia Abrão.

A apresentadora do programa vespertino também relembrou que nunca foi favorável a decisão de Eliana deixar a emissora de Silvio Santos. "A maneira que a Globo resolveu jogar a Eliana no ar, e ela ter concordado com isso, o que é um direito dela também e ela tá muito feliz, eu acho, particularmente, equivocado e acho que não está à altura dela ainda".

Sonia Abrão enfatizou que torce para que esses projetos sejam temporários. "O medo é de que, se ficar bom assim para a Globo, é assim que vai ficar para a Eliana também", apontou.

Eliana posa nas dependências da Globo Reprodução/Instagram Eliana posa nas dependências da Globo Reprodução/Instagram Eliana posa nas dependências da Globo Reprodução/Instagram Eliana posa nas dependências da Globo Reprodução/Instagram