Reprodução Instagram - 15.1.2024 Barbara Reis e Raphael Najan

No ar como a mocinha Aline em "Terra e Paixão" , Barbara Reis usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (15) para compartilhar um álbum de fotos do casamento dela com Raphael Najan, que também é ator.





"1 mês do nosso sim", escreveu a atriz como legenda da publicação que fez no Instagram. Nos registros, Reis mostra o tradicional vestido branco que usou para a oficialização da união, além de outros momentos da comemoração, como o arremesso do buquê.





Intimista, o casamento foi realizado no apartamento do próprio casal de atores, situado na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eles já estão juntos há três anos.





Barbara Reis esteve em dose dupla na grade da Rede Globo recentemente. No ano passado, a intérprete aparecia como Debora, na obra "Todas as Flores" e também como Aline em "Terra e Paixão", folhetim de Walcyr Carrasco que termina na próxima sexta-feira (19).

Confira o álbum de fotos:





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: