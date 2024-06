Reprodução Record TV Bruno Cardoso em 'A Grande Conquista 2'

“A Grande Conquista 2” teve o sexto eliminado revelado nesta sexta-feira (21). Trata-se do ator e palhaço Bruno Cardoso . O ex-confinado estava na Zona de Risco e enfrentava Fernando Sampaio e Kaio Perroni, mas acabou tendo a menor porcentagem de votos.



Cardoso recebeu apenas 23,96% dos votos. Ele foi indicado à berlinda por conta dos votos da casa. Rachel Sheherazade , apresentadora do reality da Record, afirmou que esta Zona de Risco havia sido recordista de votos na temporada.



Após encerrar as votações, a titular de “A Grande Conquista” seguiu o roteiro do programa: divulgar primeiro os nomes salvos e, por último, conversar com o eliminado. Dessa forma, Rachel anunciou a volta de Kaio e Fernando.





Conheça Bruno Cardoso

Sexto eliminado de “A Grande Conquista 2”, o ator ficou conhecido pela atuação em festas, circos e teatros. O ex-participante do reality tem um personagem protagonista na carreira, o Palhaço Sorriso , que é muito conhecido nas redes sociais oficiais de Bruno Cardoso.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp