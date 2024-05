Reprodução Record revolta web após cortar câmeras de A Grande Conquista; entenda

Os telespectadores de "A Grande Conquista" ficaram revoltados no início da noite desta segunda-feira (20). A insatisfação começou a ser debatida nas redes sociais após a Record 'cortar' as câmeras do pay-per-view, cujas imagens são transmitidas em tempo real pela plataforma de streaming Playplus.

Por volta das 18h30, as câmeras do Playplus pararam de ilustrar os participantes de "A Grande Conquista". As imagens transmitidas focaram em locais que não possibilitava a visão ampla do ambiente.

Além das câmeras não funcionais, a plataforma de streaming deixou de transmitir o áudio da Mansão. Isso foi observado durante uma conversa entre Kaio e Edlaine, quando apenas as imagens eram repassadas ao telespectador.

Essa situação soma-se a diversas reclamações que os realities da Record já coleciona. Nas X, antigo Twitter, fãs do programa se uniram para reclamar do serviço de streaming.

"Tô puta porque pagar para ver isso é palhaçada, o @playplus acha que somos trouxas", destacou uma internauta da rede de Elon Musk. "É muito ruim o desempenho do PlayPlus na Grande Conquista, é uma pena", adicionou outra.

"Alguém sabe porque todos os sinais do Playplus tão fora? Tem algo acontecendo…", questionou um terceiro usuário.

"Se o @rocarellI quer o reality só para ele, avisa logo que paro de assistir. Tá chato, agora volta o sinal e a gente com cara de ué. Todo mundo calado, porque não pode comentar", comentou uma internauta, mencionando o diretor do programa.