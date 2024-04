Reprodução/Instagram Rachel Sheherazade

À frente da segunda temporada de “A Grande Conquista” , Rachel Sheherazade retoma a carreira de apresentadora após ter sido demitida do SBT em 2020. Na última quinta-feira (25), a jornalista citou o “antigo emprego” durante o reality e internautas apontaram uma indireta para a emissora de Silvio Santos.



A ex-peoa de “A Fazenda 15” afirmou que iria dar notícias "boas e ruins aos vileiros”. Ela, além disso, fez uma expressão inusitada ao dizer: "Isso até me lembra do meu antigo emprego. Melhor deixar pra lá, não é?". A apresentadora não detalhou se falava do SBT , mas, como chegou a processar o canal, a web apontou que ela realmente estivesse se referindo à emissora.

“isso até me lembra meu antigo emprego… melhor deixar pra lá, né?”

ESSA RACHEL NÃO EXISTE KKKKKKKKK 🗣️🗣️ #EliminaçãoNaVila #AGrandeConquista pic.twitter.com/cKecU2gxF5 — @TuitaWill 🐺 (@TuitaWill) April 26, 2024



Após ter sido demitida do SBT, Sheherazade moveu uma ação trabalhista contra a empresa . A jornalista queria ser indenizada, declarando que não havia tido direitos trabalhistas durante os 9 anos em que trabalhou lá.



O embate judicial chegou ao STF (Supremo Tribunal Federal). Rachel pedia uma indenização de R$8 milhões, valor que foi vetado pelo ministro Alexandre de Moraes . Antes do veto do ministro, o SBT tinha sido condenado TRT (Tribunal Regional do Trabalho).

“até me lembra um pouco do meu antigo emprego, melhor deixar pra lá né” RACHEL TE AMO KKKKKKKKKKKKKKKK #AGrandeConquista #EliminaçãoNaVila pic.twitter.com/uPD8qFzMs3 — bad pika (@tuiteiitt) April 26, 2024





MEU DEUS a Rachel agora “Isso até me lembra do meu antigo emprego” genteeeee 🗣🗣🗣 #AGrandeConquista — Jefferson Santos (@jeffsantostv) April 26, 2024





Vixe! Isso até me lembra o meu antigo emprego. É melhor deixar pra lá, né?!😂😂 Cala boca, Rachel!🤣🤣🤣 #AGrandeConquista — Taise Cheirosa 🌷 (@TaiseReis_) April 26, 2024





