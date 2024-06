Reprodução TV Globo - 10.6.2024 Molejo no 'Encontro' desta segunda-feira (10)

Após uma pausa nos compromissos profissionais em virtude da morte de um dos integrantes, o grupo Molejo volta aos palcos e às participações em programas televisivos. Na manhã desta segunda-feira (10), eles estiveram no "Encontro com Patrícia Poeta" e relembraram de Anderson Leonardo, que morreu aos 51 anos, em abril, depois de ser diagnosticado com câncer na região inguinal.





"Para a gente, está sendo diferente. Mas a gente sempre deixa bem colocado que o Molejo é oriundo de alegria. O Anderson transmitia isso sempre para todos, até nos momentos que estava no leito. É isso que a gente quer continuar transmitindo. Nossa intenção é continuar o legado", garantiu Andrezinho.



Além dos musicistas do grupo, outros famosos da classe artística homenagearam Anderson Leonardo. "Foi um sonho que a gente teve na nossa vida. Cara hiper talentoso da nossa geração, o melhor que a gente viu", declarou Dudu Nobre.







"Tive a felicidade de participar do último álbum com o Anderson, vou guardar para sempre no meu coração esse dia. Que vocês continuem levando o legado do Anderson para esse Brasil todo, com essa alegria, que é a marca registrada do nosso Molejão", completou o cantor Thiaguinho.







Alessa Crystine, filha de Anderson, que estava grávida na época em que o pai morreu, também participou do programa apresentado por Patrícia Poeta. Alessa deu à luz Maria Alice neste mês e apareceu com a recém-nascida para homenagear Anderson e incentivar o grupo a continuar com o legado do patriarca.

