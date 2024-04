Reprodução/Instagram Alessa Cristyne, filha de Anderson Molejo, está grávida

O vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, que faleceu aos 51 anos nesta sexta-feira (26), seria avô pela segunda vez. Uma das filhas do cantor, Alessa Crystine, está no último trimestre de gestação e espera uma menina, Maria Alice.

Anderson lutava contra um câncer na região inguinal, diagnosticado em 2022. Ele estava internado num hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Além de Alessa, o artista deixou mais três filhos, a mais nova, Alice, com apenas 3 anos de idade. Ele também era pai de Leozinho Bradock e Rafael Phelipe, e avô de Andressa, de 5 anos, filha de Leozinho.

Na última semana, Alessa Crystine publicou um vídeo do barrigão e comemorou a chegada à 32ª semana de gestação. Ontem, ela voltou a publicar um registro da barriga, mas desta vez, da bebê se mexendo.

Morte foi confirmada pelas redes sociais

A morte de Anderson Leonardo foi confirmada por meio das redes sociais do cantor: "Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer. Será sempre lembrado por toda a família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria eram uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida. Nós te amamos", dizia o comunicado oficial.

