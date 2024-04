Reprodução Anderson Leonardo, cantor do Molejo, morre aos 51 anos

O cantor Anderson Leonardo, integrante do grupo Molejo, morreu aos 51 anos nesta sexta-feira (26), no Hospital Unimed, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista lutava contra um câncer inguinal, na região da virilha, e passou por uma série de internações para tratar a doença. Ele deixa a esposa, Paula Cardoso, e quatro filhos.



A informação da morte foi divulgada nas redes sociais do cantor: "Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", diz o comunicado oficial.

Internado desde fevereiro, Anderson Leonardo foi transferido para a UTI na segunda-feira (22), após o quadro de saúde piorar. Nas redes sociais, a família do artista comoveu ao pedir orações para o cantor.

Mais cedo, nesta sexta-feira (26), a situação de Anderson entrou em estado gravíssimo e a assessoria informou ao iG Gente que o quadro era "bem delicado". O pagodeiro estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Anderson revelou o diagnóstico em outubro de 2022 e logo iniciou o tratamento. Em janeiro de 2023, o cantor informou que estava curado após terminar de se tratar. Já em maio, relatou que a doença se espalhou e atingiu os testículos, sendo necessário retomar o tratamento.

Em agosto do ano passado, o artista foi internado com pneumonia, precisou de tratamento intensivo e descobriu uma embolia pulmonar. Ele voltou a ser hospitalizado em novembro, devido dores e incômodos durante o tratamento contra o câncer.

Vida pessoal e carreira de Anderson Molejo

Anderson Leonardo nasceu no Rio de Janeiro, em 18 de agosto de 1972. O cantor foi casado com a administradora Paula Cardoso, com quem teve quatro filhos, Leozinho Bradock, Alissa, Rafael Phelipe e Alice.

O artista ganhou destaque na área musical durante os anos 1980, quando integrou o Molejo. Anderson trabalhou por mais de 35 anos no grupo, como vocalista, tocando o cavaquinho e compondo faixas.





A banda de pagode alcançou um dos primeiros sucessos em uma das músicas interpretadas pelo cantor, "Caçamba", em 1994. "Brincadeira de Criança", "Dança da Vassoura", "Cilada" e "Paparico" estão entre outras canções famosas do grupo.

O último álbum inédito lançado pelo Molejo foi o “Molejo Club”, em 2016. O lançamento aconteceu após o grupo repercutir devido um lançamento de Lady Gaga. Internautas afirmaram que a música "Perfect Illusion" era uma versão em inglês da faixa “Cilada”. A cantora norte-americana chegou a mencionar o Molejo para divulgar o álbum “Joanne”.