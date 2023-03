Reprodução/Instagram - 9/3/2023 Xande e Dudu Nobre causam após derrota do Flamengo





A briga que envolveu os sambistas Xande de Pilares e Dudu Nobre após a derrota do Flamengo para o Fluminense, pelo Campeonato Carioca, ganhou um novo capítulo na tarde desta quinta-feira (9).

Um novo áudio atribuído a Xande de Pilares passou a circular nas redes sociais. Exaltado após a derrota no Fla X Flu, Xande de Pilares chamou Dudu Nobre de "bundão" e ainda fez um longo desabafo sobre a situação do Flamengo, que vive crise com a torcida devido ao treinador Vítor Pereira.

"A gente está falando a verdade e querem ficar de mimimi. O Flamengo está tomando porrada, nego tá zoando e a gente tem que aceitar a zoação porque a gente está vendo que a gente está errado e fica de palhaçada. Vai tomar no c*. Não f*de. Me tira dessa porra desse grupo, aí. Eu não sou flamenguista de não poder falar mal do garoto. Eu não sou amigo de jogador, sou flamenguista", protestou Xande de Pilares.





Durante a discussão, Xande pediu para sair do grupo de WhatsApp, que parecia tentar amenizar a segunda derrota em clássico do Flamengo em quatro dias. No desabafo, o cantor apontou formas de prazer anal, o que causou mais burburinho na web. "A gente perdeu a porra do jogo dentro do Maracanã de novo. Vai se f*der todo mundo, me tira dessa porra que eu não quero ficar mais, não (...) Eu sou desse jeito aí. Sou flamenguista de verdade. Está tomando no c* e está achando bonito. Eu não gosto de tomar no c*. Eu gosto de botar no c*", se revoltou Xande.





Xande também apontou que Dudu Nobre não era flamenguista de verdade. "Você não é flamenguista, não. Você é bundão. Quando o Flamengo perde, você some e quem fica batendo de frente com os outros sou eu. Você é bundão nobre", brigou Xande de Pilares, que garantiu ter pedido desculpa para Dudu após a situação.

Com a repercussão do caso, Xande de Pilares surgiu na web cantando um samba para garantir aos fãs que não está brigado com Dudu Nobre. "O samba nunca vai brigar por causa de gente recalcada que gosta de intriga", escreveu. Dudu Nobre segue em silêncio.