Gabriela Prioli chora ao lembrar morte do pai

Convidada do “Conversa com Bial” desta sexta-feira (24), a advogada e apresentadora Gabriela Prioli , de 38 anos, relembrou de um grave acidente que sofreu ao lado da família. O episódio também foi marcado pela morte do pai dela, o contador Francisco Della Vedova.



Prioli diz que as memórias são doloridas e destaca que a mãe foi a responsável por tirá-la do veículo após o acidente. “Tenho memórias que acho que minha consciência editou para evitar um pouco a dor. O carro que estávamos virou na contramão da rodovia e minha mãe teve que nos tirar de dentro dele”, recordou.



Segundo a apresentadora, que foi eliminada do "Dança dos Famosos 2024" , o pai morreu instantaneamente após o grave ocorrido. Gabriela conta que foi a mãe, Marta Prioli, quem informou a ela e aos demais familiares que Francisco havia morrido.



“Lembro de pensar: 'Meu pai morreu' e automaticamente falar: 'Não, é o nome do hospital'. E o meu irmão perguntou: 'Ele morreu, mãe?'. Ela disse que sim e aí abriu um buraco em meu coração que existe até hoje. Não consigo falar dele sem chorar”, finalizou, em meio às lágrimas.

