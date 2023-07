Reprodução Instagram Gabriela Prioli

Ontem dia (12), a advogada Gabriela Prioli concedeu uma entrevista ao programa 'Saia Justa' do GNT e fez uma revelação que deixou todos sem reação.



Prioli revelou que uma atriz super famosa, a convidou para ter relações, caso um dia ela sinta vontade de se relacionar com outras mulheres. "'Se um dia sentir vontade, estamos aí'", disparou a global.



Acontece que Gabriela Prioli é casada com Thiago Mansur, mas mesmo assim, a advogada não descartou a oferta da atriz. "Encontrar um marido como o meu e receber uma proposta como essa, estou bem, né?", comentou Prioli.



A atriz renomada dona do convite é ninguém mais e ninguém menos que Deborah Secco. Vale lembrar que, Prioli e a atriz, são amigas, a proposta não veio do nada. Será que Gabriela teria mesmo coragem de viver essa aventura com Deborah?