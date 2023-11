Reprodução/GNT Astrid Fontenelle e Larissa Luz anunciam saída do Saia Justa

Nesta quarta-feira (29), Astrid Fontenelle e Larissa Luz se despediram do Saia Justa. As apresentadoras anunciaram a saída do programa do GNT ao vivo.

De acordo com elas, a saída se deu por conta de outros projetos da carreira. As duas seguem no ar até o fim deste ano.

Astrid esteve a frente do programa por 11 anos e agora lidera a nova temporada do Chegadas e Partidas, no ar no GNT e no Fantástico. Além disso, a apresentadora se prepara para um projeto autoral na emissora confirmado para 2024.

Já Larissa Luz afirmou que focará neste momento na carreira musical, com lançamento do novo álbum e turnê. Ela também seguirá explorando a atuação. Em 2024, ela estreia no filme Evidências com Fabio Porchat e Sandy.

O último ao vivo da temporada 2023 com Astrid Fontenelle e Larissa Luz será no dia 13 de dezembro. Gabriela Prioli e Bela Gil permanecem na atração em 2024.

