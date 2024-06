Reprodução Fora da TV, galã da Globo anuncia trabalho como corretor de imóveis

Ex-ator da Globo, Marcello Antony agora tem uma nova profissão, corretor de imoveis de luxo. Nesta segunda-feira (3), o artista anunciou a mudança profissional e convidou os seguidores para acompanhar a nova rotina.

Morando em Portugal, o ator de 59 anos publicou um vídeo no Instagram contando a novidade. "É com grande entusiamo que eu anuncio a minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo. Eu quero proporcionar a vocês a experiência excepcional na busca do seu imóvel perfeito", diz ele na gravação.

A agência que o contratou também celebrou a nova parceria, destacando ter um ator renomado entre os funcionários. "Com uma carreira celebrada como ator renomado, Marcello Antony traz para o setor imobiliário a mesma paixão e excelência que marcaram sua trajetória pelo cinema, teatro e televisão. Transitando de uma ilustre carreira artística, Marcello canaliza agora o seu carisma e capacidade de comunicação para a arte de conectar pessoas com as suas propriedades de sonho em Portugal".

Apesar do novo ofício, Marcello Antony não descartou a carreira como ator. No perfil do Instagram, ele ainda exibe informações de contato para contratá-lo.

Na Globo, ele integrou o elenco de grande produções como O Rei do Gado (1996), Laços de Família (2000), Mulheres Apaixonadas (2003), Belíssima (2005) e Passione (2010).