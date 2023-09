Reprodução Instagram - 25.09.2023 Gabriela Prioli aparece chorando nas redes sociais e faz desabafo

Nesta segunda-feira (25), Gabriela Prioli, apresentadora, escritora e influenciadora, surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar um registro em que aparece chorando, com os olhos inchados e o nariz avermelhado.



“Outro dia, eu postei aqui um relato de um dia não tão bom e você me disseram que ajudou. Então, segue essa foto minha, às sete da manhã, chorando”, iniciou ela.



Prioli destacou que, chorou “no banheiro do quarto de hóspedes”, para que, dessa forma, “ninguém” pudesse vê-la ou escutá-la. “Isso aqui é só um recorte”, disse, “tomo mundo tem suas dores”.



Ao decorrer do relato, a apresentadora, que participa do “Saia Justa”, do canal do Grupo Globo, GNT, ainda enfatizou que sabe do lugar de privilégio que ela ocupa. “Como na internet a ressalva é sempre necessária: eu tenho absoluta consciência dos meus privilégios”, escreveu.



“E, mesmo consciente, eu não deixo de doer. Compartilho apenas para servir de alento para alguns. Se não é o seu caso, pode só passar… E, sim, também, é por isso que eu posto menos: cobrança demais”, concluiu.

