Na grade do SBT como uma das apresentadoras do “Fofocalizando”, Cariúcha cometeu uma gafe quando se confundiu na última segunda-feira (3), durante participação no “Programa do Ratinho”. A ex-peoa de “A Fazenda” falou que o cantor Ney Matogrosso tinha morrido e foi repreendida pelo apresentador da atração.





Ao ver um cover que homenageava o artista, a influencer disse: “Que linda homenagem ao Ney Matogrosso. Ele vai estar muito feliz, que Deus o tenha em bom lugar”. Logo após a gafe, a plateia foi aos risos e Cariúcha foi alertada de que o músico, na verdade, está vivo.



“Você está louca? Você ‘matou’ o Ney Matogrosso. Atenção, Brasil, Cariúcha vai ser presa, acaba de ‘matar’. É melhor você parar de falar, viu?”, repreendeu Ratinho, que também ria da situação.



Após perceber o erro, Cariúcha voltou atrás e pediu perdão pela gafe que cometeu. “Que vergonha! Perdão, perdão, perdão. Ney, me desculpa, meu amor. Você é um ícone, uma lenda”, afirmou a atual contratada da emissora de Silvio Santos.

Assista o momento:

Desculpa Ney Matogrosso, meu amor! Você é um ícone, é uma lenda! 😂❤️ #ProgramaDoRatinho pic.twitter.com/6TkmJafqvU — Cariúcha (@cariuchaoficial) June 4, 2024



Com 82 anos, Ney Matogrosso foi visto recentemente na televisão. O musicista participou do “Altas Horas”, da Rede Globo, no último dia 18. Além disso, o artista segue fazendo shows pelo Brasil.

