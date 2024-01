Reprodução Instagram - 17.1.2024 Cariúcha expõe que teve pós-reality melhor que o de Jaquelline Grohalski

Nesta quarta-feira (17), Cariúcha esteve no “AUÊ”, programa de entretenimento do iG Gente apresentado por Kadu Brandão, e expôs como tem sido a carreira televisiva depois da participação em “A Fazenda 15”. Ela, inclusive, declarou que a situação profissional está melhor que a de Jaquelline Grohalski, vencedora da competição rural .

Ao ser indagada sobre estar vivendo um pós-reality melhor do que o da ex-BBB, a atriz não fugiu da pergunta. “Com certeza, gente. Sim”, disse. Ela ainda ponderou que o valor da premiação, que é de R$ 1,5 milhão, pode ser conquistado fora do confinamento.

“O que estou fazendo agora vale mais que o prêmio. O valor do prêmio a gente faz aqui fora e até mais. O difícil mesmo é se manter no sucesso. No meu caso foi difícil o pós-reality, porque o povo se apaixona pela história que acontece lá dentro [do reality], por aquela novelinha”, argumentou.



Mesmo tendo uma passagem polêmica e intensa na última temporada de “A Fazenda”, Cariúcha conseguiu se manter na mídia televisiva, fechando dois trabalhos em áreas diferentes do entretenimento: a comunicação e as artes cênicas.

O primeiro trabalho da influenciadora é o programa vespertino do SBT, o “Fofocalizando”, em que atua como comentarista. Já o segundo é um seriado da Netflix, intitulado como “Ponto Final”. Além de Cariúcha, outros nomes conhecidos compõe o elenco, como Rodrigo Sant’Anna. O seriado chegou ao streaming nesta quarta-feira (17).

Assista o "AUÊ" com Cariúcha na íntegra: