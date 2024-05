Reprodução/SBT Cariúcha deixa baixaria de lado após contrato com SBT

Nesta terça-feira (28), Cariúcha voltou a criticar Davi Brito e os conteúdos publicados por ele nas redes sociais. De acordo com ela, o campeão do BBB 24 precisa seguir os passos dela e arrumar uma equipe para ajudá-lo na web.

A apresentadora do Fofocalizando explicou que abriu mão das baixarias que publicava após conseguir um contrato no SBT.

"Eu não faço mais minhas baixarias no Instagram, porque agora eu sou contratada por uma emissora. Eu não posso chegar na rua bêbada, eu não posso ficar louca nas boates, como eu fazia com as bichas. Eu não posso mais fazer banheirão, porque agora eu respondo por uma emissora, está entendendo?", declarou ela, levando os colegas de programas aos risos.

Na sequência, a influenciadora aconselhou Davi. "Ele tem que andar na linha, eu estou andando na linha, agora sou uma pessoa séria. Eu não tenho mais baixaria, chega de baixaria. Qualquer barraco que alguém fizer com o meu nome, eu faço aqui, porque agora eu tenho um programa", completou.

No programa, eles repercutiram a nota publicada no perfil do Instagram de Davi, onde ele se defendia sobre a atuação como voluntário no Rio Grande do Sul. O comunicado contava com erros gramaticais e foi alvo de críticas na web.

"Ele saiu [do BBB] uma Juliette [Freire] da vida, mas não tem uma boa assessoria. Como a Globo não coloca uma boa assessoria para ele?", questionou.

"Ele é um menino ainda, nunca teve nada na vida, eu acho que eu seria pior ainda. Ele foi mais forte no jogo porque era o jogo, mas aqui fora a realidade é outra. Isso não afeta só a imagem dele, afeta também a imagem da emissora", completou.

A Cariúcha falando que não faz mais banheirão pq é contratada do SBT KKKKKKKKKKKKKKKK



que baixaria. Amo #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/hz0FNxvtDw — Brenno (@brenno__moura) May 28, 2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp