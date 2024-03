Reprodução O político abandonou o programa após ser vítima de transfobia

Na última segunda-feira (26), Thammy Miranda estava no SBT para participar de uma gravação do Programa do Ratinho e abandonou os estúdios da emissora após ser vítima de transfobia por parte do apresentador. Em suas redes sociais, o filho de Gretchen admitiu que deixou a atração e confirmou que foi atacado por Ratinho.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do F5, o comunicador teria disparado a seguinte frase ao anunciar a entrevista: "Eu não sei se ele ou ela. É ele, né? É ele! É o Thammy! Agora ela tem barba, né?". Vale lembrar que o político é um homem trans e iniciou sua transição de gênero há dez anos.

Em seus Stories do Instagram, Thammy Miranda explicou mais detalhes da situação. "Eu me senti um pouco desrespeitado com o começo do programa. Achei desnecessário, um tipo de brincadeira que não cabe mais (...) Eu só peço respeito, mais nada. Eu respeito todo mundo", disse.





"Poxa, eu cuido de todo mundo. Eu topei vir no programa, pra fazer algo legal, pra dar entrevista, falar as coisas legais que eu venho fazendo, dos projetos legais que eu tenho, das pessoas que eu venho cuidando", acrescentou.

Em 2018, os dois já haviam enfrentado problemas. Ratinho disse ser "careta" ao reconhecer Thammy Miranda como homem: "Eu não consigo entender. No ano passado, aquele rapaz... Pabllo Vittar, tem saco, eu vi. Tava na internet, eu vi. Ganhou como 'Melhor Cantora', mas não é cantora. É cantor. Quem tem saco é cantor. Agora o homem mais sexy é a Thammy? Ela não tem saco".

Thammy Miranda, vereador pelo PL, partido de Bolsonaro, abandonou uma entrevista que faria ao vivo no programa do Ratinho após afirmar que se sentiu desrespeitado.



“Vocês sabem que eu não sou do mimimi… eu só peço respeito”

. pic.twitter.com/UuyHHfnXdB — POINT POP (@Point__Pop) March 1, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko