Reprodução TV Globo - 1.6.2024 Pedro Bial chora ao lembrar da mãe, Suzane Bial

O jornalista e apresentador Pedro Bial, de 66 anos, se emocionou na última sexta-feira (31), quando apresentava o "Conversa com Bial" . Em conversa com Marília Gabriela e o filho dela, Theodoro Cochrane, o comunicador se lembrou da própria mãe e acabou chorando durante a atração noturna.





"Em geral, eu que faço as pessoas chorarem nesse programa. Que lindo! Fiquei lembrando da minha mãe, que também inverteu tudo. Ela vai fazer 100 anos e, ao mesmo tempo, implico com ela, como você faz", contou Bial, em prantos, enquanto falava da relação de mãe e filho entre Marília e Theodoro.





O jornalista é filho de Suzane Bial, de 98 anos. A matriarca não costuma aparecer nas redes sociais, mas já revelou que acompanha com frequência os programas do filho. Além do "Conversa com Bial", Pedro assume a apresentação do "Linha Direta" , que vai ao ar às quintas-feiras na Rede Globo.





"Tenho muito orgulho de ser sua mãe e nessa idade ver você renovando coisas. Desejo, meu filho querido, sucesso. Tenho certeza que o melhor será feito como foi seu desejo da vida", disse ela, durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta" em 2023.

