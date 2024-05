Divulgação/Daniela Toviansky/Globo; Ricardo Stuckert/PR Pedro Bial diz que Lula se reelegeu em 2006 por causa de entrevista

Pedro Bial voltou a falar de uma polêmica que se envolveu no passado, quando afirmou que só entrevistaria o presidente Lula se usasse um polígrafo, o famoso detector de mentiras. A declaração foi dada em 2021, um ano antes de o petista ser eleito presidente pela terceira vez. Em entrevista na última sexta-feira (24), Bial admitiu que se arrepende do posicionamento, mas sugeriu que a reeleição em 2006 só aconteceu por causa dele.

"Eu estava respondendo a uma provocação do Lula. Acho que jamais serei perdoado, por muitos amigos inclusive, por ter insinuado que o Lula mente", comentou o apresentador do "Linha Direta", durante participação no podcast "Mamilos".

"Eu me arrependo de ter dito a coisa do polígrafo, mas foi uma resposta ao que ele me disse, desconfiando da minha edição. Ele falou assim: 'Eu só dou entrevista para o Bial se for ao vivo'", contou o jornalista.

Apesar da tensão entre Bial e Lula no último período pré-eleitoral, o presidente já concedeu entrevista ao apresentador no passado. Uma delas em 2006, quando se candidatava ao segundo mandato, em meio à polêmica do Mensalão. Para Bial, foi essa conversa que devolveu a popularidade do presidente e lhe garantiu a reeleição.

"Ele [Lula] sabe que a entrevista que fiz com ele do Mensalão foi o que garantiu a reeleição dele. Ele só subiu a partir daquela entrevista. E foi uma entrevista em que eu fui firme, como todo repórter tem que ser, principalmente quando entrevista um presidente", declarou Bial.

