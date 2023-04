Reprodução / Instagram Marília Gabriela com a irmã e a sobrinha

Marília Gabriela, que estava em Portugal, retornou ao Brasil para visitar a família em Brasília e aproveitou para se divertir com a irmã jornalista Mariza de Macedo-Soares e a sobrinha Adriana neste sábado (1º).

A apresentadora compartilhou momentos divertidos com os seguidores, enquanto elas visitavam a exposição "A Tensão" do artista argentino Leandro Erlich no CCBB da capital. Gabi descreveu a exposição como "grande, linda e imersiva" e se divertiu bastante ao lado da família.





As fotos compartilhadas por Marília Gabriela ao lado da irmã e da sobrinha são uma raridade, já que a apresentadora costuma manter a intimidade longe das redes sociais.

Mariza de Macedo-Soares, irmã de Gabi e também jornalista, é conhecida por ser crítica de moda, estilo e comportamento, e a oportunidade de vê-las juntas deixou os fãs animados.





