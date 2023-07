Reprodução/Globo Justiça proibiu exibição de caso menino Henry no programa

A nova edição do “Linha Direta” , da Rede Globo, auxiliou na identificação de mais um foragido na última terça-feira (4). Desta vez, trata-se de Geovane de Lima Galdino, que é suspeito pelo assassinato da jovem trans Renata Ferraz, em 2022, no interior do estado de Paraíba.



Em publicação feita via Instagram, o jornalista Pedro Bial, que apresenta o programa, detalhou que “De acordo com o delegado Paulo Ênio, o programa ‘Linha Direta’ teve interferência decisiva na localização do suspeito” e disse ainda: “A partir de denúncias, e com o trabalho de inteligência da Polícia Civil da Paraíba e do Rio Grande do Sul, o mandado de prisão contra Galdino Silva foi cumprido nesta terça (4)”.



Além de Galdino, outros dois suspeitos foram presos: Giliane Lindsai da Silva Abreu e John Lenon Menezes Maia. Giliane foi presa em Porto Alegre, com a acusação de liderar uma quadrilha que aplicava “Golpes dos Nudes”. Já John Lenon, que era procurado pela polícia desde 2022, foi preso pela acusação de ter assassinado a menina Lorena.



O “Linha Direta” é apresentado por Pedro Bial e realiza reportagens investigativas de crimes que aconteceram no Brasil ao decorrer dos últimos 15 anos. A cada quinta-feira, na faixa das onze, novos suspeitos são mostrados no programa, com o intuito de alertar a população e auxiliar a Polícia na identificação.