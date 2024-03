Reprodução/Instagram/Globo - 09.03.2024 Gyselle Soares relembrou affair com Pedro Bial após o 'BBB 8'





Gyselle Soares relembrou o affair que viveu com Pedro Bial, após a participação no "BBB 8". A vice-campeã da edição de 2008 contou que o envolvimento aconteceu após encontrar o ex-apresentador do reality show em uma churrascaria, no Rio de Janeiro.





"Pedro Bial me deu o apelido de Cajuína. Ele era fascinado por mim, ele gostava muito de mim", afirmou a atriz, na rádio "Boa FM". Gyselle já havia comentado o affair anteriormente e entregou que beijou Bial.

Na declaração recente, a ex-"A Grande Conquista" explicou que a revelação do beijo foi um "modo de dizer", já que o envolvimento foi além de um beijo. Questionada se "rolou", Soares ressaltou: "Claro".

Gyselle recordou que a experiência foi boa. "Sexo é bom de qualquer jeito. Pode ser até com uma pessoa que não sabe fazer. É gostoso", completou.

