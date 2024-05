Reprodução/Globo Patrícia Poeta chora ao vivo com tragédia no Rio Grande do Sul

Patrícia Poeta se emocionou nesta quarta-feira (15) ao noticiar a tragédia no Rio Grande do Sul. A apresentadora do Encontro não segurou as lágrimas ao conversar com voluntários.

O programa exibiu cenas de solidariedade entre os moradores e voluntários e Patrícia não escondeu a voz embargada com o momento.

"É muito triste ver isso tantos dias assim, mas emociona também ver as pessoas se ajudando. Essa corrente de amor é muito bonita", disse ela.

Visivelmente abalada, a apresentadora não conseguiu falar e, então, o repórter Mateus Marques seguiu a reportagem. "Agradecer essas pessoas que compartilham suas histórias com a gente e nos recebem com tanto carinho. Eu e o repórter cinematográfico Henrique Pinho, a gente vai ouvindo, ouvindo, ouvindo e sempre é recebido por essas pessoas com carinho", comentou.

"Só assim a gente consegue transmitir o sentimento que o Estado está nesse momento. A gente sabe que vai passar, e a gente segue por aqui contando cada história de quem tá passando por dificuldade, de quem tá infelizmente nessa situação em um abrigo, ou dentro de casa, como essas histórias que a gente contou agora", completou.

A jornalista limpou as lágrimas e declarou: "Valeu, Mateus. Eu fiquei muito mexida. Engole o choro aqui. É muito triste ver isso, né? São tantos dias, assim, mas emociona também ver as pessoas se ajudando", finalizou.

