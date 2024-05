Reprodução Star + 'Tio Samsik' é uma das indicações; confira tudo!

O terceiro fim de semana de maio chegou e vários lançamentos audiovisuais também. Pensando nisso, o iG Gente lista as obras recém-estreadas em destaque nos principais streamings e nos cinemas nacionais. Seriados de sucesso e longas-metragens compõem as indicações; confira!

'Bridgerton 3' | Netflix

Parte da terceira temporada de uma das séries mais famosas da gigante do streaming já pode ser assistida pelos espectadores. Inspirado na saga romântica de best-sellers de Julia Quinn , os arcos desta sequência mostram Colin Bridgerton (Luke Newton) e a complexa relação dele com Penelope Featherington (Nicola Coughlan).

'The Big Cigar: a Fuga' | Apple TV+

Para os amantes de seriados baseados em histórias verídicas , "The Big Cigar: a Fuga" é a melhor indicação para maratonar no fim de semana. A primeira temporada da trama gira em torno da fuga de Huey P. Newton, do grupo 'Panteras Negras'. Durante a década de 1960, o grupo, que lutava pela igualdade racial nos EUA, foi perseguido por organizações supremacistas.

'Dona Lurdes, O Filme' | Globoplay

Interpretada por Regina Casé , a emblemática Lurdes está de volta! Fenômeno da novela "Amor de Mãe" (2021) , a personagem que marcou a teledramaturgia brasileira retorna em um longa-metragem que mostra como ela tem lidado com a "síndrome do ninho vazio" após os filhos saírem de casa. Lançado no cinema, já pode ser visto no streaming do Grupo Globo.

'Os Estranhos: Capítulo 1' | Cinemas

O Halloween ainda está longe, mas uma das franquias mais assustadoras da indústria cinematográfica ganhou uma releitura que já está em cartaz nas telonas. O filme é o primeiro remake da trilogia e não tem correlação com as obras originais. Por isso, quem não acompanhou as primeiras produções vai conseguir entender o enredo da história, que mescla suspense e terror com um serial killer mascarado.Madelaine Petsch, a Cheryl do seriado “Riverdale” , está no elenco.

'Tio Samsik' | Star +

Neste drama histórico sul-coreano ambientado na década de 1960, Song Kang-ho, astro de "Parasita", ganhador do Oscar de Melhor Filme em 2020 , vivencia Park Doo-chil. O personagem de Song está interligado com Kim Sam (Byun Yo-han), o protagonista cujo objetivo é transformar a Coreia em um país tão industrializado quanto os Estados Unidos.

