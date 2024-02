Reprodução Instagram - 15.2.2024 Nathalia Santos e Regina Casé já trabalharam juntas

A atriz e apresentadora Regina Casé usou as redes sociais nesta quarta-feira (14) para prestar apoio à repórter Nathalia Santos, baleada durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (12).







"Meu amor! Sigo rezando desde o primeiro minuto para que você não sinta mais estas dores. Mesmo sua família sendo uma rede de apoio maravilhosa, você sabe que pode contar com a gente", escreveu Casé, através do Instagram.





Nathalia Santos foi baleada após sair da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, durante uma tentativa de assalto. No táxi, junto com o marido, Lucas Carvalho, a jornalista foi atingida por um tiro no quadril. Ela foi submetida à uma cirurgia e segue em recuperação.





Regina Casé e Nathalia Santos trabalharam juntas no extinto "Esquenta!", atração da Rede Globo. Regina assumia a apresentação do programa, enquanto Nathalia atuava como comentarista de alguns quadros do dominical entre os anos de 2013 e 2016.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: