História romântica água com açúcar, adaptação literária e uma dupla de rostos conhecidos na indústria cinematográfica hollywoodiana. Se “Uma Ideia de Você” , filme lançado no Prime Video nesta quinta-feira (2), tivesse uma receita, esses seriam os ingredientes principais. O longa-metragem foi assistido antes do lançamento oficial pela reportagem do iG Gente , que também participou da coletiva de imprensa da obra com Anne Hathaway e Nicolas Galitzine.



A trama gira em torno de Sólene, interpretada por Hathaway . Mãe solteira de 40 anos, a mulher se apaixona por um rapaz 16 anos mais novo que ela. Trata-se do astro musical teen Hayes Campbell, defendido por Galitzine. A diferença de idade é o principal conflito do enredo, que se ancora na discussão do etarismo .



A discriminação pela faixa etária não se restringiu às telonas. Com um currículo vasto em produções marcantes, como o icônico “O Diabo Veste Prada” (2006) , Anne Hathaway relatou durante a coletiva que parou de receber propostas de obras românticas conforme envelheceu.



“Não percebi o que estava acontecendo, mas recebi muitos roteiros de romance aos 20 anos. E então, aos 30 anos, confesso que estava muito focada na minha vida familiar e na maternidade, tentando descobrir qual seria o meu caminho. Ser atriz e ter uma vida pessoal muito, muito rica”, inicia Hathaway .



“Não recebia um roteiro romântico há tempos. Por isso, quando esse roteiro chegou até mim, fiquei muito honrada por ter sido a primeira opção. Era uma personagem tão bonita em um mundo tão incrível. Uma parte de mim fez perguntas. ‘Mas para onde foram essas histórias?’; ‘Por que elas pararam de chegar?’. Vi todo o caminho para as respostas no roteiro e na história”, completa.



Dirigido por Michael Showalter, o mesmo diretor de "Viajar é preciso" (2012) e "Doentes de amor" (2017), o filme é adaptado de uma obra literária homônima escrita por Robinne Lee. O enredo, inclusive, foi baseado no cantor Harry Styles , ex-One Direction que já se envolveu com mulheres mais velhas.



Na pele do cantor idolatrado por adolescentes, Nicholas Galitzine reforçou a parceria com Hathaway nas filmagens. O ator, conhecido pela comédia romântica “Vermelho, Branco e Sangue Azul” (2023) , destacou a “química” entre ele a colega de cena. “Não é algo que você sinta, conscientemente, que está fazendo ou trabalhando para ter. É algo humano. Conexão é algo que flui”, avalia.



Já disponível no Prime Video , o longa-metragem transita entre o humor e o romance. É o clássico “água com o açúcar” que o fim de semana pede. Mas vale ressaltar que a obra está longe de cair em um lugar-comum e clichê. Ao abordar o etarismo , entrega uma narrativa profunda com um tema necessário, que ainda é tratado como tabu, dentro e fora da ficção.

