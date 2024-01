‘S.O.S Mulheres ao Mar’ | Globoplay

Decidir superar o ex pode ser uma tarefa difícil, principalmente se você for a um cruzeiro e encontrar ele com um novo amor. Sucesso de crítica e público, o filme é estrelado por Giovanna Antonelli, Reynaldo Gianecchini, Thalita Carauta e Fabiula Nascimento.