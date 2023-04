Reprodução/Divulgação Harry Styles

Harry Styles, aos 29 anos, deixou os fãs do One Direction animados ao insinuar que uma reunião do antigo grupo ainda é possível. Durante participação no programa de TV "The Late Late Show" na última quinta-feira (28).

O cantor deu esperanças aos fãs ao ser questionado pelo apresentador James Corden se gostaria de se reunir com os ex-colegas de grupo. Com a plateia vibrando ao fundo, Harry respondeu positivamente à pergunta.





"Eu nunca diria nunca para algo assim", afirmou. "Se houvesse um momento em que quiséssemos fazer isso, não vejo motivo para não fazê-lo", completou.

O One Direction se separou em 2016, após seis anos de sucesso, com Harry, Louis Tomlinson, Niall Horan e Liam Payne ainda na formação. Em 2015, Zayn Malik deixou o grupo para seguir carreira solo.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.